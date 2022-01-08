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Russia Lays Out ‘Nonstarter’ Demands Ahead of Talks with US

Talks between U.S. and Russian diplomats will begin Monday in Geneva after a weekslong standoff over Russian troop deployments near its border with Ukraine. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this preview.

дата публікації: 08-01-2022



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розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини

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