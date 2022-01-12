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Вірменія повідомила про третього загиблого в результаті прикордонних перестрілок із Азербайджаном

Азербайджанські офіційні особи вже заявили, що в боях загинув один із їхніх солдатів. Вірменські чиновники раніше повідомляли про смерть двох солдатів

дата публікації: 12-01-2022



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