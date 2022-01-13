Молдова оплатила рахунок «Газпрому» за грудень і просить відтермінування виплат за січень

Міністр інфраструктури Молдови заявив, що ціна на газ для країни зросла з 550 доларів за тисячу кубометрів у грудні до 647 доларів
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Зеленський мріє сидіти на Банковій 10 років і набирає фантастичні борги на цей термін. Хто буде їх віддавати?розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Міністерство фінансів України готується випустити нові євробонди, які будуть розраховані на 10 років. Нагадаємо, українські євробонди дешевшають через чутки про Коломойського і інцидент з Гонтаревої.читати
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