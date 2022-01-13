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Міністри оборони США та України обговорили концентрацію російських військ біля українських кордонів

Розмова, поміж іншого, стосувалася «зусиль США із посилення українських збройних сил через надання оборонної допомоги»

дата публікації: 13-01-2022



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