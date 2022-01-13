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Europeans Feel Excluded From Talks on Own Security

As the United States and Russia met for talks in Geneva this week, the future security of Europe was at stake. But the European Union was not present – and bloc officials have voiced growing frustration, as Henry Ridgwell reports from London.

дата публікації: 13-01-2022



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