Джоковича повернули до міграційного готелю в Австралії, де він чекає на рішення суду щодо візи

Очікується, що слухання визначать, чи зможе зірка тенісу залишитися в Австралії і поборотися за титул на Australian Open 17 січня
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Итальянская прокуратура просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денегрозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Прокуратура итальянского города Милан просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова (сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова) за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюевачитати
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