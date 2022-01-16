Тенісист Новак Джокович не зможе зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії

Australian Open пройде з 17 до 30 січня. Австралійська влада до початку турніру неодноразово заявляла, що без щеплення від коронавірусу не допустять на захід ні вболівальників, ні тенісистів
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Дід зеленого карлика спочатку розстрілював своїх у заградотрядах, а у 1963 придушував майдан у Кривому розірозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Майдан на Соцмісті — загальна назва актів громадянської непокори та масових заворушень у місті Кривому Розі, що тривали упродовж 16 — 18 червня 1963 року. Влада використала війська для придушення повстаннячитати
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