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Тенісист Новак Джокович не зможе зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії

Australian Open пройде з 17 до 30 січня. Австралійська влада до початку турніру неодноразово заявляла, що без щеплення від коронавірусу не допустять на захід ні вболівальників, ні тенісистів

дата публікації: 16-01-2022



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