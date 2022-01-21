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Синоптики розповіли про погоду на вихідні

У суботу у західних, північних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла

дата публікації: 21-01-2022



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