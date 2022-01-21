Biden: Any Russian Troop Movement into Ukraine Would Trigger Severe Action

U.S. President Joe Biden has sought to clear up any misunderstanding surrounding remarks made Wednesday, saying he has made very clear to Russian President Vladimir Putin that any movement of Russian troops across Ukraine’s border will be treated as an invasion and will trigger severe consequences. VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports.
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Як дегенерат Портнов служив Юлії Тимошенко і допомагав їй обкрадати українців, а потім зрадив її з Януковичемрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Андрій Портнов, і з огляду на його посаду в Адміністрації Януковича, і за свідченнями багатьох народних депутатів, зокрема і від фракції Партії регіонів – із «юриста Тимошенко» став «юристом Януковича». На думку аналітиків, це зіграло свою роль у судовому процесі проти Юлії Тимошенко.читати
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