US Weighs Options on Ukraine

The United States began shipments of lethal aid to Ukraine after U.S. President Joe Biden recently said that any Russian troop movement into Ukraine would be considered an invasion. President Biden’s comments come as Russian President Vladimir Putin stations more than 100,000 troops along Ukraine’s border. Russian and U.S. diplomats so far have agreed to keep working to lower tensions. VOA’s Arash Arabasadi has more.
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Матір все пам’ятає! До дня загибелі Героя України Ігоря Брановицького… Вічна Слава Героям!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Ніна Брановицька – матір Героя України, солдата 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр із позивним «Натрій», Ігоря Брановицького. Вона живе надією на справедливість. Вона хоче, щоб убивство її сина в полоні визнали воєнним злочином і розслідували, як порушення Женевської конвенціїчитати
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