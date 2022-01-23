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US Weighs Options on Ukraine

The United States began shipments of lethal aid to Ukraine after U.S. President Joe Biden recently said that any Russian troop movement into Ukraine would be considered an invasion. President Biden’s comments come as Russian President Vladimir Putin stations more than 100,000 troops along Ukraine’s border. Russian and U.S. diplomats so far have agreed to keep working to lower tensions. VOA’s Arash Arabasadi has more.

дата публікації: 23-01-2022



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