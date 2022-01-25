Білий дім про письмову відповідь Росії: зазвичай такі документи не оприлюднюють

Речниця додала, що поки не може надати ніяких даних про точну дату, коли Вашингтон направить відповідь Москві
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243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 рокурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 року. З них 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Для порівняння: у 2018 році було зафіксовано менше порушень свободи слова – 235 випадківчитати
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