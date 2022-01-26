Biden Says He Is Open to Sanctioning Putin Personally if Russia Invades Ukraine

Russia says it is watching “with great concern” a U.S. move to put 8,500 troops on alert for possible deployment to Eastern Europe, amid fears a Russian invasion of Ukraine could be imminent. As VOA’s senior diplomatic correspondent Cindy Saine reports, diplomatic efforts continue as the U.S. and NATO boost their military deterrence.
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Музей-криївка підпільної типографії УПА на Львівщині повідомив про його спаленнярозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Адміністрація Музею-криївки підпільної типографії Української повстанської армії у Львівській області повідомила, що сам музей спалили в ніч на понеділок. На …читати
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