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Biden Says He Is Open to Sanctioning Putin Personally if Russia Invades Ukraine

Russia says it is watching “with great concern” a U.S. move to put 8,500 troops on alert for possible deployment to Eastern Europe, amid fears a Russian invasion of Ukraine could be imminent. As VOA’s senior diplomatic correspondent Cindy Saine reports, diplomatic efforts continue as the U.S. and NATO boost their military deterrence.

дата публікації: 26-01-2022



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