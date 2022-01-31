До Києва прибула «пʼята пташка» зі США, привезла 84 тонни боєприпасів – Резніков

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні
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Голова СБУ баканов заблокував вручення підозри крадуну коломойськомурозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
вже кілька тижнів детективи НАБУ готові вручати підозри бандюку коломойському і іншим у справі “Привату”. Проте призначений зеленським голова СБУ іван баканов заблокував цей процесчитати
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