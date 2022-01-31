Ізраїль визнав Праведниками народів світу ще сімох українців

Усі семеро громадян України були відзначені посмертно, тому нагороди отримали представники їхніх родин
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Зеленський покарав юриста, бо той публічно заявив, що Андрій Богдан потрапляє під люстраціюрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Зеленський виключив з міжнародної делегації, яка вирушить до Гааги, заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова. Бо він публічно заявляв про те, що нинішній глава Адміністрації президента Андрій Богдан потрапляє під люстрацію, тобто незаконно займає посадучитати
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