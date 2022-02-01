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US Talks Tough as Russian Troops Mass Near Ukraine

Will Russia invade Ukraine? While the world waits, the war of words is picking up steam, with top diplomats from the U.S. and Russia going head-to-head at the United Nations and President Joe Biden vowing that the U.S. is ready “no matter what happens.” VOA White House correspondent Anita Powell reports from Washington.

дата публікації: 01-02-2022



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