US Talks Tough as Russian Troops Mass Near Ukraine

Will Russia invade Ukraine? While the world waits, the war of words is picking up steam, with top diplomats from the U.S. and Russia going head-to-head at the United Nations and President Joe Biden vowing that the U.S. is ready “no matter what happens.” VOA White House correspondent Anita Powell reports from Washington.
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Дід зеленого карлика спочатку розстрілював своїх у заградотрядах, а у 1963 придушував майдан у Кривому розірозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Майдан на Соцмісті — загальна назва актів громадянської непокори та масових заворушень у місті Кривому Розі, що тривали упродовж 16 — 18 червня 1963 року. Влада використала війська для придушення повстаннячитати
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