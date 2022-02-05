Russia-Ukraine Tensions Spark Energy Security Worries in Europe

With tensions between Russian and Ukraine intensifying steadily, European countries are concerned the flow of gas from Russia will be affected. Oksana Bedratenko looks at how Russia’s actions against Ukraine may affect Europe’s energy sector. Anna Rice narrates her story.
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Українські депутати будуть отримувати більше 100 тисяч гривень в місяцьрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
З першого січня 2020 року депутатам підвищать зарплату в 2,5 рази. Про це повідомив екс-віце-прем’єр України Павло Розенко в соціальних мережахчитати
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