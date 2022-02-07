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On Ukraine’s Front Lines, Fears Grow

In eastern Ukraine, tensions over threat of a Russian invasion continue to rise, although in the eastern town of Avdiivka, along the frontlines facing Kremlin-backed separatists, the war has never ceased since 2014. For VOA, Ricardo Marquina traveled there and has this report narrated by Elizabeth Cherneff.

дата публікації: 07-02-2022



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