On Ukraine’s Front Lines, Fears Grow

In eastern Ukraine, tensions over threat of a Russian invasion continue to rise, although in the eastern town of Avdiivka, along the frontlines facing Kremlin-backed separatists, the war has never ceased since 2014. For VOA, Ricardo Marquina traveled there and has this report narrated by Elizabeth Cherneff.
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Від США надійшов запит до України із вимогою арешту і екстрадиції підозрюваного у тяжких злочинам Ігора Коломойськогорозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Цугцванг – термін, який використовують у шахах, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції. В таку ситуацію поставив себе пан Зеленський, коли призначив на відповідальну посаду голови АП України Андрія Богдана – чиновника кривавого януковича і подільника мафіозо Коломойськогочитати
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