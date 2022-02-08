Biden Meets With German Chancellor to Show Unity on Ukraine Crisis

President Joe Biden says he and Germany’s new chancellor are in lockstep over the perilous situation in Ukraine, where the specter of an imminent Russian invasion haunts all of Europe. The two leaders held their first in-person meeting on Monday. VOA’s Anita Powell reports from the White House.
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Голова СБУ баканов заблокував вручення підозри крадуну коломойськомурозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
вже кілька тижнів детективи НАБУ готові вручати підозри бандюку коломойському і іншим у справі “Привату”. Проте призначений зеленським голова СБУ іван баканов заблокував цей процесчитати
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