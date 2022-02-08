Home  /  En, Усі новини  /  Biden Meets With German Chancellor to Show Unity on Ukraine Crisis

Biden Meets With German Chancellor to Show Unity on Ukraine Crisis

President Joe Biden says he and Germany’s new chancellor are in lockstep over the perilous situation in Ukraine, where the specter of an imminent Russian invasion haunts all of Europe. The two leaders held their first in-person meeting on Monday. VOA’s Anita Powell reports from the White House.

дата публікації: 08-02-2022



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Голова СБУ баканов заблокував вручення підозри крадуну коломойському
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

вже кілька тижнів детективи НАБУ готові вручати підозри бандюку коломойському і іншим у справі “Привату”. Проте призначений зеленським голова СБУ іван баканов заблокував цей процес

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: