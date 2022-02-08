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Uncertainty Prevails in Eastern Ukraine Amid Russian Troop Buildup

The Ukrainian military says the number of artillery attacks on the border between Ukraine and the Russia-occupied Donetsk and Luhansk regions have decreased though Moscow continues mass troops just inside its border. Victor Lymar traveled to the region and has this story narrated by Anna Rice.

дата публікації: 08-02-2022



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