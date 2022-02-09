Home  /  En, Усі новини  /  Ukrainian Americans in California Rally to Support Their Homeland

Ukrainian Americans in California Rally to Support Their Homeland

Ukrainian communities in some large California cities are taking to the streets in peaceful demonstrations to express support for their homeland as Russia seems to be preparing to invade Ukraine. Khrystyna Shevchenko has this report from California.

дата публікації: 09-02-2022



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Прокуратура вилучила пістолет депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

Прокуратура вилучила пістолет народного депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського, з якого він поранив людину 31 грудня на Київщині. …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: