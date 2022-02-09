Ukrainian Americans in California Rally to Support Their Homeland

Ukrainian communities in some large California cities are taking to the streets in peaceful demonstrations to express support for their homeland as Russia seems to be preparing to invade Ukraine. Khrystyna Shevchenko has this report from California.
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Прокуратура вилучила пістолет депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Прокуратура вилучила пістолет народного депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського, з якого він поранив людину 31 грудня на Київщині. …читати
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