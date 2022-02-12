Агресор не зможе взяти ні Одесу, ні Харків – Резніков

Всесвітньо відома аудиторська компанія Ernst&Young зазначила, що на кінець 2017 року банк визнавав заставне майно в сумі 5 мільярдів 610 мільйонів гривень в складі майна, що перейшло банку у власність як заставодержателя. Пізніше в 2018 році “ПриватБанк” скасував таке рішення і визнав кредит клієнту, що в результаті вплинуло на збільшення розміру кредитного портфеля.

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