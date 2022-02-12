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ДСНС попереджає про зміну гідрологічної ситуації в Україні

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про зміну гідрологічної ситуації в Україні.

«12-14 лютого на річках басейну Прип’яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями 11 лютого на 08:00. Місцями можливий початковий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій (І рівень небезпеки – жовтий)», – йдеться в повідомленні.

12 лютого, за даними синоптиків, в Україні мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. У південній частині і в західних областях без істотних опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, у Карпатах 3-8° морозу.

дата публікації: 12-02-2022



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