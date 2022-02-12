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«Критично важливо зберігати спокій» – МЗС України звернулося до громадян

Важливо зберігати спокій і консолідуватися всередині країни, кажуть дипломати

дата публікації: 12-02-2022



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Портнов зрадник
Як дегенерат Портнов служив Віктору Януковичу і допомагав йому обкрадати і вбивати українців, а тепер проситься до Зеленського
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

Щодо ролі Андрія Портнова у цій справі, то Тимошенко ще задовго до оголошення вироку стверджувала: «Кілька годин тому у Януковича була «сходка», де були Хорошковський, Льовочкін, Портнов та Отрош (глава Печерського суду). Узгоджували мій вирок». А 28 липня 2011 року Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо залученості Андрія Портнова у цей процес, сказала: «Йому безпосередньо доручено все це проводити», вкотре наголосивши, що завдання «засудити її» дав безпосередньо Віктор Янукович. Ось такий Андрій Брут-Портнов з Луганська.

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