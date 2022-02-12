Посол Німеччини заявила, що залишається в Києві

У суботу міністерство закордонних справ Німеччини закликало німецьких громадян покинути Україну
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Шахрай Коломойський забрехався: ні! ми з Портновим не дружимо, але… позавчора бачилися!!!розділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
В інтерв’ю програмі журналістських розслідувань, оприлюдненому в четвер, на питання журналістів, чи має А.Портнов якийсь стосунок до команди В.Зеленського, бізнесмен Коломойський відповів: “Ні, ніякого …. Як чорт від ладану”. Разом з тим бізнесмен зазначив, що сам він уже 20 років перебуває в добрих стосунках з А.Портновим, і додав, що остання зустріч з екс-заступником АП у нього відбулася за день до запису інтерв’ю.читати
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