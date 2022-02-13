Австралія теж переносить роботу свого посольства до Львова

МЗС Австралії повторило рекомендації своїм громадянам залишити Україну комерційними рейсами
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Юрій Луценко став ще одним адвокатом Коломойського і тепер його запросять в Зе-командурозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
ГПУ готова висунути звинувачення Коломойському та Боголюбову лише після завершення апеляції у Високому суді Лондона, який наклав на активи олігархів всесвітній арешт. Адже після цього ГПУ почне процес розривання кредитних договорів між Коломойським та ПриватБанкомчитати
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