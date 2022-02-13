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Автомобіль бізнесмена Ярославського збив на смерть людину, а він вилетів у Лондон

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Пряма мова нашого джерела: “Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018”.

Як стало відомо, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, а Ярославський часто сам водить авто.

Пізніше до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення.

Згодом, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна у зв’язку зі спробою фальсифікації справи щодо резонансної ДТП.

“До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського”, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, причиною звільнення стало те, що сьогодні слідчі поліції подали до прокуратури Харківської області підозру у скоєнні смертельної ДТП, яку було складено на особу, котра прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом.

“Натомість уже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці. Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування”, – наголосив Монастирський.

Пресслужба МВС повідомила, що поліція викликає на допит імовірного учасника дорожньо-транспортної пригоди Олександра Ярославського. Згодом у прокуратурі поінформували, що до правоохоронців звернувся “працівник відомого харківського бізнесмена”, який визнав свою провину в ДТП.

У групі DCH, засновником і президентом якої є Ярославський, повідомили, що бізнесмен вилетів до Лондона для зустрічі з родиною за заздалегідь складеним графіком.

дата публікації: 13-02-2022



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