Авіарегулятор ЄС не закликав обмежити польоти над Україною – заступник голови ОП

Небо над Україною відкрите, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
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Ещё доказательства, что Зеленский – это клоун Коломойского, а Беня – раб Путина и враг Украинырозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
В течение двух последних лет Владимир Зеленский по меньшей мере одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после переезда олигарха в Израиль летом 2018-го Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив. В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.читати
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