Аліна Паш здійснила підробку довідки від Державної Прикордонної служби України

Аліна Паш підробила довідку від наших прикордонників щодо її поїздки у окупований Крим.

Учора представники співачки опублікували «документ від ДПСУ» про те, що нібито вона у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області.

Причина такої публікації проста — згідно з правилами добору на Євробачення виконавець не може брати участь у ньому у разі, якщо незаконно відвідував окупований Крим.

Законно потрапити на окуповану територію можна лише через пункти пропуску ДПСУ. Будь-які візити до Криму з території РФ є протиправними.

Та ми маємо дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що «довідка», оприлюднена командою Аліни Паш є підробленою.

З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах нам стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта.

Так, громадянка України Аліна Іванівна Паш 11.08.2015 рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ тільки 14.08.2015.

У окупованому Криму вона перебувала 12.08.2015.

Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила у окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України.

Напередодні з 16.04.2015 по 21.04.2015 вона також літала у Грузію, а після — Угорщину, заїхавши туди 16.02.2016 через пункт пропуску «Чоп» та повернувшись 28.02.2016 через ПП «Лужанка». За вказані періоди вона якраз публікувала у себе в інстаграмі фото з Грузії та Угорщини.

Ці факти легко може ще раз перевірити Держприкордонслужба. І вона зобов‘язана виступити із заявою про фальсифікацію «довідки».

Більше того, підробка документів є кримінальним правопорушенням, і якщо наші правоохоронці самостійно не відкриють зараз кримінальне провадження, ми будемо звертатись до них із відповідною заявою.

Суспільне зобов‘язане скасувати результати добору на Євробачення. Бо коли Україну представлятиме любителька росії, що незаконно їздила в Крим та порушувала правила відбору, ще й фабрикуючи документи — це національна ганьба.

Далі буде.