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Українські військові фіксують переміщення російських військ уздовж кордону – головнокомандувач ЗСУ

Американський телеканал CBS із посиланням на неназваного високопосадовця у США повідомив, що «супутникові знімки свідчать: російські війська залишили місця збору і висунулися на позиції для атаки»

дата публікації: 14-02-2022



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