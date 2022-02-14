Українські військові фіксують переміщення російських військ уздовж кордону – головнокомандувач ЗСУ

Американський телеканал CBS із посиланням на неназваного високопосадовця у США повідомив, що «супутникові знімки свідчать: російські війська залишили місця збору і висунулися на позиції для атаки»
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За путінські гроші Коломойський готовий визнати Єрусалим арабським, а окуповану частину Кіпру – турецькою!розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Ізраїльський олігарх Ігор Коломойський, заявляє, що війна на сході України є «громадянським конфліктом. «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, …читати
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