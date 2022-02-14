Перелік зрадників з Верховної Ради, які втекли з України в тяжкий для нас час

Стало відомо, що станом на 12-00 14 лютого, за межами України перебуває 23 народні депутати.
Список нардепів, які на сьогодні не перебувають в Україні, джерела в правоохоронних органах передали журналістам. Також серед даних є інформація, де саме вони перебувають та коли покинули Україну:
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра (“Голос”), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав (“Голос”), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр (“Слуга народу”), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина (“Слуга народу”), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор (“Слуга народу”), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
Патріотична спілка “Воїни Добра” одностайно визнає їх зрадниками і дезертирами. Після нашого приходу до влади будуть здійснені наступні заходи щодо цих негідників:
Позбавлення громадянства України;
Кримінальна відповідальність за статтею №111 ККУ “Державна зрада” з пожиттєвим терміном ув’язнення і конфіскацією усього майна, яке належить цим дегенератам і пов’язаним з ними особам.
СЛАВА УКРАЇНІ!
коментарі: