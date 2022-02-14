Перелік зрадників з Верховної Ради, які втекли з України в тяжкий для нас час

Стало відомо, що станом на 12-00 14 лютого, за межами України перебуває 23 народні депутати.

Список нардепів, які на сьогодні не перебувають в Україні, джерела в правоохоронних органах передали журналістам. Також серед даних є інформація, де саме вони перебувають та коли покинули Україну:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);

Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);

Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);

Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);

Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);

Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);

Устінова Олександра (“Голос”), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);

Железняк Ярослав (“Голос”), 12 лютого відправився у Париж (Франція);

Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);

Аліксейчук Олександр (“Слуга народу”), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);

Аллахвердієва Ірина (“Слуга народу”), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);

Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);

Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);

Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);

Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);

Кривошеєв Ігор (“Слуга народу”), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);

Нагорняк Сергій (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);

Пивоваров Євген (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);

Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);

Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);

Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);

Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);

Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

Патріотична спілка “Воїни Добра” одностайно визнає їх зрадниками і дезертирами. Після нашого приходу до влади будуть здійснені наступні заходи щодо цих негідників:

Позбавлення громадянства України;

Кримінальна відповідальність за статтею №111 ККУ “Державна зрада” з пожиттєвим терміном ув’язнення і конфіскацією усього майна, яке належить цим дегенератам і пов’язаним з ними особам.

СЛАВА УКРАЇНІ!