Вимагаємо позбавити громадянства і власності злодіїв та зрадників, що уже втекли з України

Час створити петицію про заборону повернення назад в Україну олігархів та проросійських колаборантів, які тікають в тяжкий для України час. Шкода, що Конституція не дозволяє їх назад не пускати, бо ті мають українське громадянство(

Українські олігархи патріотично відреагували на ймовірну нову атаку Росії на Україну. У неділю, 13 лютого, з України вилетіло до двох десятків чартерів та рейсів приватних літаків.

За ситуацією в небі стежили журналісти, які зробили скріншоти вильотів, що відображаються в ситстемі «Флайрадар».

Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю, — борти олігарха Ріната Ахметова та Бориса Колесникова. Приватний борт на 50 осіб замовив нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ігор Абрамович. Борт вивезе у Відень родичів однопартійців і бізнес-партнерів Абрамовича.

Ахметов поза Україною ще з 30 січня. Тоді ж виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Нардеп Вадим Новинський вилетів 10 лютого до Мюнхена. Тоді ж у Лондон подався Олександр Ярославський, кортеж якого перед цим скоїв смертельну ДТП під Харковом.

У ці дні з України також вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар та Василь Хмельницький.

Оточення Ставніцера пообіцяло, що той має «днями повернутися в Україну», а Хмельницький з командою прибуде 20 лютого. Подивимося…