Home  /  En, Усі новини  /  Russia-Ukraine Tensions Hit Fever Pitch

Russia-Ukraine Tensions Hit Fever Pitch

Diplomacy has reached a fever pitch between NATO allies and President Vladimir Putin, with the White House offering the Russian leader two choices: an invasion of Ukraine, with devastating consequences; or a negotiated peace, with what Putin sees as humiliating concessions. Anita Powell reports.

дата публікації: 15-02-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 789 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Провідні вчені США закликали Трампа зберегти ядерну угоду з Іраном
розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

Кількадесят провідних учених США закликали обраного майбутнього президента Дональда Трампа підтримати ядерну угоду з Іраном і назвали її тією твердинею, …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: