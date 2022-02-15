Russia-Ukraine Tensions Hit Fever Pitch

Diplomacy has reached a fever pitch between NATO allies and President Vladimir Putin, with the White House offering the Russian leader two choices: an invasion of Ukraine, with devastating consequences; or a negotiated peace, with what Putin sees as humiliating concessions. Anita Powell reports.
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Провідні вчені США закликали Трампа зберегти ядерну угоду з Іраномрозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Кількадесят провідних учених США закликали обраного майбутнього президента Дональда Трампа підтримати ядерну угоду з Іраном і назвали її тією твердинею, …читати
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