США та НАТО не бачать відведення військ Росії від кордону з Україною станом на 16 лютого

Міноборони Росії раніше цього ж дня заявило, що частина військ, які брали участь у навчаннях у регіонах, що межують з Україною та в анексованому Криму, повертаються до місць постійної дислокації

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