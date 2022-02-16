NATO Strengthens Eastern Defenses, Says Russia Continues Its Ukraine Troop Buildup

NATO’s chief said on Wednesday there was no evidence that Russia was withdrawing forces from the Ukraine border, but he added there was still a chance for a diplomatic solution. NATO leaders and defense ministers were meeting in Brussels for talks. VOA Pentagon Correspondent Carla Babb has more.
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THE GAME IS OVER! У Зеленського і його помічників виявлені російські та ізраїльські паспорти!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Неназване джерело у виборчому штабі кандидата Зеленського повідомило репортерському об’єднанню “Міждержавна Група” сенсаційну інформацію. У ключових членів Зе-команди є громадянство інших держав, що є грубим порушушенням Конституції – Основного Закону України, а саме Статті 4:В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.читати
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