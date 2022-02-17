Соціологи зʼясували, що підтримка членства в НАТО і ЄС стала максимальною з 2014 року

За даними групи «Рейтинг», 62% українців виступають за інтеграцію України до НАТО, це щонайменше на чотири відсотки більше, ніж наприкінці 2021 року. Водночас 30% респондентів не підтримують такий вибір
…
Українські прикордонники впустили в Україну лизунку хубла сашу митрошинурозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
саша митрошина підтримує війну проти України і їздила в окупований Крим. Звісно ж не через українські пункти пропуску. Вона порушила наш закон і мала б отримати заборону на в‘їзд років так на 5, але …читати
коментарі: