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Соціологи зʼясували, що підтримка членства в НАТО і ЄС стала максимальною з 2014 року

За даними групи «Рейтинг», 62% українців виступають за інтеграцію України до НАТО, це щонайменше на чотири відсотки більше, ніж наприкінці 2021 року. Водночас 30% респондентів не підтримують такий вибір

дата публікації: 17-02-2022



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