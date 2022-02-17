Russia Steps Up Battle for Hearts and Minds

After almost two months of positioning for a possible Russian invasion of Ukraine, Moscow announces that it has begun the withdrawal of some of its units and that it is willing to negotiate with NATO. But doubts persist – including inside Russia – given the impossibility of knowing what Vladimir Putin really wants. Marcus Harton narrates this report from the VOA Moscow bureau.
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На Донбасі гинуть Герої України, а до влади рвуться зе-москалі і зе-похвостичі грабіжниківрозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
«Командування та особовий склад військової частини висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, слова підтримки брату полеглого – колишньому військовослужбовцю бригади, Герою України Валерію Чибінєєву з приводу невимовної втрати», – вказують у 79-й бригаді.читати
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