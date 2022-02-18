ТКГ збереться зранку 19 лютого – спецпредставник ОБСЄ в контактній групі

Делая тест по волосам два раза в год, вы полностью исключите наркоманов из кандидатов в Президенты, а также дисциплинируете всех сотрудников Администрации Президента. Теперь, под страхом увольнения, у них не будет желания покурить даже травку. А еще вы, воэможно, спасете собственных детей, ведь они не будут наблюдать Президента-наркомана!

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