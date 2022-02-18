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ТКГ збереться зранку 19 лютого – спецпредставник ОБСЄ в контактній групі

Раніше в українській делегації в ТКГ заявили, що російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні 18 лютого, яке ініціював Київ

дата публікації: 18-02-2022



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ZK-наркота
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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

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