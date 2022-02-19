Голова МВС, журналісти і депутати потрапили під обстріл на Донбасі

Як передає з місця подій кореспондент Радіо Свобода, спочатку бойовики вдарили з мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 метрів від місця, де перебували міністр і журналісти
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Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочиніврозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Колишньому керівникові парламентської фракції Партії регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт, повідомив українським агентствам один із його …читати
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