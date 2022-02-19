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Депутата Шуфрича побили вперше з грудня 2018 року

В ефірі програми Савіка Шустера на телеканалі «Україна» пізно ввечері 18 лютого члена фракції ОПЗЖ вдарив журналіст Юрій Бутусов

дата публікації: 19-02-2022



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