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Зеленський: заяви про обстріли з боку України – це провокація і «чиста брехня»

«Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають. Не вперше стріляють самі на тимчасово окуповану територію, яку вони контролюють»

дата публікації: 19-02-2022



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