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Biden ‘Convinced’ Putin Has Decided to Invade Ukraine

President Joe Biden says he is “convinced” that Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, but that diplomacy is still on the table until that happens.  VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports.
Producer: Bakhtiyar Zamanov

дата публікації: 19-02-2022



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розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

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