Українські військові заявляють, що бойовики обстрілюють Луганськ із важкого озброєння

Громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський підтвердив, що Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки здійснює розслідування щодо нього і його подільника Боголюбова, але він дуже сподівається, що воно нічим не завершиться, оскільки вважає, що нічого протизаконного в цьому житті він не робив. Адже кинути лохів українців, за філософією Коломойського-Боголюбова – це не злочин, а досягнення, достойне поваги!

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