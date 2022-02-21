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Biden Agrees to Talks with Putin, If Russia Does Not Invade Ukraine  

US has warned of an imminent Russian invasion, saying Moscow would face ‘severe consequences’

дата публікації: 21-02-2022



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