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«Важливо побачити зараз, хто наш справжній друг» – Зеленський розповів, як Київ відповість на дії Росії

Президент повідомив, що ініціював засідання Ради безпеки ООН, ОБСЄ, а також країн «нормандського формату»

дата публікації: 22-02-2022



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