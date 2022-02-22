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Львів’яни прийшли до російського консульства, щоб висловити свій протест

ЛЬВІВ ‒ Близько тридцяти львів’ян з українськими прапорами після 23 години прийшли до будівлі Генерального консульства у Львові, щоб висловити свій протест щодо визнання Росією незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і введення на окуповані українські території російських військ.

Люди тримали плакати з гаслами: «Віримо в ЗСУ», «Гідність та Свобода ‒ порятунок України та смерть Росії! Боротьба триває!», «Україна ‒ єдина», «Росія ‒ окупант», «Захистимо свій дім!».

Учасники акції, а серед них громадські активісти, ветерани війни на Донбасі, пояснили, що прийшли підтримати українську армію, висловити своє обурення щодо визнання Росією так званих «ЛНР» і «ДНР».

Львів’яни заспівали український гімн та українські патріотичні пісні. Наклеїли плакати на ворота приміщення, де розташоване російське консульство.

Патрульні поліції стежили за порядком.

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії. Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з цим.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

дата публікації: 22-02-2022



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