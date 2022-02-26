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Військові РФ скинули на Вінниччині дві авіабомби, ДСНС їх знищила

Авіабомби скинули за межі села Шабельня, що на Вінниччині

дата публікації: 26-02-2022



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