Міноборони про втрати армії РФ за три доби: орієнтовно 4300 загиблих

Крім того, за повідомленням, за три дні армія РФ втратила, зокрема, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один ЗРК «Бук», чотири «Гради», два кораблі/катери

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