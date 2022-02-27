Міноборони про втрати армії РФ за три доби: орієнтовно 4300 загиблих

Крім того, за повідомленням, за три дні армія РФ втратила, зокрема, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один ЗРК «Бук», чотири «Гради», два кораблі/катери
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Неужели в Украине не найдётся патриотов, которые наконец посадят пожизненно грабителя Коломойскогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка. 9 апреля суд принял …читати
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