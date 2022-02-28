Putin Ally Lukashenko Expected to Order Belarusian Forces to Ukraine

US intelligence expects Belarusian leader Aleksandr Lukashenko to throw in his 48,000-strong army into the war raging in Ukraine in the next few hours or day and to reinforce Russia in its faltering invasion of Ukraine
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Ведуча телеканалу Коломойського Наталія Мосейчук за їжу готова продати свою честь, гордість і Україну.розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Історія любить повторюватися. А в Україні тим паче. Адже ми країна невивчених історичних уроків. Постійно «наступаємо на граблі». Хоча можна …читати
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