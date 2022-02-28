Home  /  En, Усі новини  /  Putin Ally Lukashenko Expected to Order Belarusian Forces to Ukraine

Putin Ally Lukashenko Expected to Order Belarusian Forces to Ukraine

US intelligence expects Belarusian leader Aleksandr Lukashenko to throw in his 48,000-strong army into the war raging in Ukraine in the next few hours or day and to reinforce Russia in its faltering invasion of Ukraine

дата публікації: 28-02-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Мосейчук
Ведуча телеканалу Коломойського Наталія Мосейчук за їжу готова продати свою честь, гордість і Україну.
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Історія любить повторюватися. А в Україні тим паче. Адже ми країна невивчених історичних уроків. Постійно «наступаємо на граблі». Хоча можна …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: