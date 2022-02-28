A snapshot of war: the young tearfully saying goodbye to parents and grandparents who are too infirm or otherwise unconvinced to leave their homes. Some say they want to remain rooted in these uproarious times
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Олександр ткаченко продовжує смоктати у смердючого товстозадого шахрая коломойськогорозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Законопроекти, які ініціює міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та народний депутат України Олександр Ткаченко щодо регуляції діяльності ЗМІ, можуть стати інструментами згортання свободи слова в Україні. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.читати
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