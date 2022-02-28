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Reporter’s Notebook: This is What Ukraine’s War Looks Like as We Worked Our Way out of Kyiv

A snapshot of war: the young tearfully saying goodbye to parents and grandparents who are too infirm or otherwise unconvinced to leave their homes. Some say they want to remain rooted in these uproarious times

дата публікації: 28-02-2022



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