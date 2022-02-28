Russia Continues War on Ukraine Ahead of SOTU Speech

The United Nations Security Council is set to vote Sunday for a rare emergency special session against the backdrop of Russia’s unprovoked war on Ukraine. The vote underscores White House claims of international unity in support of Ukraine and comes ahead of U.S. President Joe Biden’s State of the Union speech Tuesday. VOA’s Arash Arabasadi has more
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Як дегенерат Портнов служив Юлії Тимошенко і допомагав їй обкрадати українців, а потім зрадив її з Януковичемрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Андрій Портнов, і з огляду на його посаду в Адміністрації Януковича, і за свідченнями багатьох народних депутатів, зокрема і від фракції Партії регіонів – із «юриста Тимошенко» став «юристом Януковича». На думку аналітиків, це зіграло свою роль у судовому процесі проти Юлії Тимошенко.читати
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