Home  /  En, Усі новини  /  Russia Continues War on Ukraine Ahead of SOTU Speech

Russia Continues War on Ukraine Ahead of SOTU Speech

The United Nations Security Council is set to vote Sunday for a rare emergency special session against the backdrop of Russia’s unprovoked war on Ukraine. The vote underscores White House claims of international unity in support of Ukraine and comes ahead of U.S. President Joe Biden’s State of the Union speech Tuesday. VOA’s Arash Arabasadi has more

дата публікації: 28-02-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Портнов-Тимошенко
Як дегенерат Портнов служив Юлії Тимошенко і допомагав їй обкрадати українців, а потім зрадив її з Януковичем
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

Андрій Портнов, і з огляду на його посаду в Адміністрації Януковича, і за свідченнями багатьох народних депутатів, зокрема і від фракції Партії регіонів – із «юриста Тимошенко» став «юристом Януковича». На думку аналітиків, це зіграло свою роль у судовому процесі проти Юлії Тимошенко.

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: